الحكومة الليبية تشكل لجنة لتعقيم كافة المدن والمناطق على نفقتها لمحاربة كورونا

بنغازي-العنوان

أصدر رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية اليوم الإثنين تعليمات بتشكيل لجنة لتعقيم كافة مدن ليبيا ومناطقها على نفقة الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات المتتابعة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.

أتى ذلك خلال اجتماع عقده عبدالله الثني في بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي.

وتقضي تعليمات الثني بترأس اللجنة من قبل وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعضوية رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ورئيس الهيئة العامة للبيئة، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، إضافة إلى عمداء البلديات.

وتكفلت رئاسة مجلس الوزراء بتوريد كافة المتطلبات والمواد التشغيلية والآليات وكافة الاحتياجات الخاصة باللجنة.

وشدد الثني، على اللجنة بضرورة الإسراع في البدء بتعقيم كافة مناطق البلاد، وذلك لمنع انتشار وباء كورونا المستجد في ليبيا.

وسجلت ليبيا حتى اليوم الإثنين ثمان حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ستة منها في مصراتة واثنين في طرابلس.