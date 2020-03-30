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الأمين لـ السراج: أنت تمارس التدليس على الشعب وواجبنا إسقاطك قبل إسقاطنا لحفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال سفير الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين إن حكومة الوفاق مازالت مقتنعه بالجبن وتمارس التدليس على الشعب على الرغم من كونها مكلفة بحمايته، مؤكداً على أن الوفاق فشلت في كل المجالات دون رؤية أو إستراتيجة للدفاع والصمود. 

الأمين أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه على الرئاسي إدراك مايجري لكي لا يصل لمرحلة يتم رميه هو و شرعيته خارج المشهد لأن الشعب وصل لمرحلة لا يليق باعتبارها حكومة ولا يفتخر بشرعيتها بحسب قوله.

وأضاف:” أحيّ بطولة غرفة الطوارئ الخاصة بمصراته الذين غدر بهم في ظل صمت الرئاسي البائس من طائرات مصرية صنفت وحددها أهل الإختصاص، الرئاسي إن كنت غير قادر على حماية وخدمة شعبك وتتبنى مآسايهم وجراحاتهم حتى وفد من الحكومة يأتي لأهالي الضحايا ويقدم عزاء يليق بهم بل قدم بشكل بيان سريع ومستعجل”.

وإعتبر أن حكومة الوفاق والرئاسي يمنحون الوقت لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لأن من لديه إرادة ويدرك صعوبة ومخاطر العملية منذ شهر 4 لن يؤجل الإستعداد للمعركة بلعبة المصالح وجلب السلاح وصناعة الحليف وإستدعائه وإستدراجه.

كما ذكر أن الوفاق تأخرت في التحالف مع الأتراك وعطلوا المسار إلا بعد ضغط الضاغطين عليهم وتأخروا عندما صدر أكثر من تقرير أممي يدين دول اقليمية بأنهم يوردون الأسلحة لليبيا وفقاً لقوله،

وقال :” إن كان حفتر يريد إسقاط السراج وحكومته ليحكمنا بالنار هذا مرفوض والرجال من الوشكة لجنوب طرابلس يقاتلون ولن يسمحوا له بذلك لكن في المقابل لن تسقط ليبيا وأنت فيها وتأخذنا معك لأنك إن كنت تريد الضحك على الليبيين سأقول واجبنا إسقاطك قبل إسقاطنا لحفتر لن تسقط ليبيا أيها السراج لا يوجد لديك إلا العبث المزري الذي يتحدث به الساسة الاوروبيين والسفراء في كواليس المؤتمرات التي يحضرها ويصفونك بالرئيس العاجز”.

وشدد على أن الطبقة السياسية قدمت الحلول والمقترحات وماذا ينبغي أن تكون إجراءات الحكومة لكنها حكومة خرساء بحسب وصفه، متسائلاً إن كان المجلس الرئاسي وحكومته يستطيعون إصدار تعليمات واضحة بالحسم العسكري وإصلاح الحكومة وإعادة هيكلتها وإقالة الفاشلين أو قطع العلاقات وتجميدها مع الدول الداعمة.

الأمين رأى أن الحياة البرلمانية هي أن تكون في صف الشعب ليس بصف الحكومة لذلك إن كان الرئاسي عاجز وفاشل ومجلسي النواب والدولة يريدون استمرارهم بالصمت ليعلن الـ 55 عضو مجلس بلديات ليبيا وليتوجهوا للبعثة والمطالبه بتمثيل الليبيين والشعب الليبي.

وذكر في ختام حديثه أن بيان غرفة الطوارئ مصراتة خطوة بالإتجاه الصحيح وما صدر من بيان مشترك عن 35 بلدية من المنطقة الغربية لأنه يعبر عن معاناة المواطنين والبلديات والعجز الفاضح في معالجة فايروس كورونا الذي كشف ما تبقى من أوراق للحكومة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • رغم ان السراج استجاب لكل طلبات الاخوان الغبية واستغان بهم فى المناصب القيادية الا انهم يريدون التخلص منهم ويحملوه كل الهزائم والفشل والحمد لله ان الجيش الوطنى بقيادة المنتصر بالله خليفة حفتر يتقدم كل يوم ويحرر المزيد من الارض بدعم شعبى ساحق بينما الخوان يتناحرون وتنبح كلابهم المسعورة بعد نفاذ اخر اوراقها بالاستعانة بالمرتزقة والاحتلال دون جدوى فالهزيمة محققة لهم قبل رمضان المبارك انشاء الله ومصيرهم محدد اما القبور او السجون او الجحور مع الجرذان قضى الامر

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  • الخوان عايشين فى اوهام فان يسقط السراج فهو امعة تافه يمكن اسقاطه بسهولة فلم ينتخبه الشعب ولم ينل ثقة البرلمان واعتمد على الخوان فباعوه وغدا سيقتلوه اما المشير خليفة حفتر فمدعوم من غالبية شعبية ساحقة من الشعب الليبى وقبائله ولا يهمه شوية صراصير خونة مثلكم فسيسحقوا تحت اقدام الشعب كما حدث للخوان فى كل مكان

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  • يا كلب مصراته جلبت المرتزقة والكرونا لليبيا واتضحت الخيانة ايها الساقط انت والسراج وغيركم ايها الحقراء اذهبوا الى مزبلة التاريخ والشعب الليبي 99% كله مع الجيش والمشير حفتر يا خائن وان غدا لناضره قريب يا اوسخ ملة على وجه الارض الا تستحي وتعد الى رشدك يا جرثومة الاخوان احرف من كرونا ونجس.

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  • سراجكم ليس مؤهل لقياده حتي شركة النظافه مش قيادة دوله (وخلوت النجع من سعد الجذع العطيب) وجاءت به صدفه عندما كان الغرب يبحث عمن لديه استعداد لان يكون واجهه هشه وبرواز لمّاع لحكومه عميله بعد ان دلهم عليه علي الصلابي يوم قال لاردوغان عندك مليون ليبي من اوصول تركيا سوف يواجهون إباده جماعيه مالم تهب لنجدتهم ومن هنا بدأت تتكشف المساعدي الاخوانيه للاستيلاء علي السلطه في ليبيا حيث لم يرضوا بصندوق الاقتراع الذي اثبت هزيمتهم في الانتخابات بل سعوا الي شق صف البرلمان عندما اوعزوا الي اعضاء لبرلمانين من الجيهه الغربيه لليبيا بضرورة مقاطقه جلسات برلمان ليس للاخوان نصيب الأسد فيه فبدأوا فاعلين في السعي لأفشال البرلمان الليبي وسحب الاعتراف الدولي منه ومنح الاعتراف لحكومة العملاء التي أختار اعضاءها ليون الذي كان داعم للاخوان وتشكلوا حكومه في الصخيرات علي مقاسهم وحسب أهواءهم وأختاروا السراج للرئاسة المجلس ليس لأي مؤهل لديه اللهم إلا تزكيه من الصلابي بدعم تركي قطري أممي

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