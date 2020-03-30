مندوب منظمة الصحة العالمية: ليبيا تحتاج إلى الكثير من الإمكانيات لمجابهة فيروس كورونا

ليبيا – دعا مندوب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الوسطى بليبيا مصطفى شعيب الشعب إلى التعاون مع الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

شعيب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”اليوم الاثنين قال إن كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لن تؤتى ثمارها إذا لم يتعاون المواطن مع السلطات واتباع التعليمات الصحية الوقائية.

وأضاف شعيب ان الزيارة الاخيرة لوفد من منظمة الصحة العالمية للمركز الوطنى لمكافحة الامراض كانت ايجابية،مشيرا إلى أن ليبيا لازالت تحتاج الكثير من الامكانيات من أدوات لتحليل العينة وتزويد بعض المناطق بالجهاز الذي يستخدم في تحليل كورونا (PCR).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية