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مندوب منظمة الصحة العالمية: ليبيا تحتاج إلى الكثير من الإمكانيات لمجابهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا مندوب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الوسطى بليبيا مصطفى شعيب الشعب إلى التعاون مع الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

شعيب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”اليوم الاثنين قال إن كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لن تؤتى ثمارها إذا لم يتعاون المواطن مع السلطات واتباع التعليمات الصحية الوقائية.

وأضاف شعيب ان الزيارة الاخيرة لوفد من منظمة الصحة العالمية للمركز الوطنى لمكافحة الامراض كانت ايجابية،مشيرا إلى أن ليبيا لازالت تحتاج الكثير من الامكانيات من أدوات لتحليل العينة وتزويد بعض المناطق بالجهاز الذي يستخدم في تحليل كورونا (PCR).

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هذا كذب وافتراءات – ليبيا والحمد بلع لا توحد بها اي إصابات او أمراض والليبيون يتمتعون بصحة جيدة بنسبة كبيرة عن الدول الاخرى – وهذه فقط افتراءات من بعض دول عربية ومعادية للشعب الليبي للحصول على امًوال ليبيا في الخارج مثل احزاب لينان الشيعية المتطرفة وبعض الحكومات في مصر لتمويل الإنشاءات الجديدة –
    والليبيين غير مستعدين او يرفضون اي تدخلات خارجية في شءونهم الداخلية وخاصة بعد طرد الجاسوس غسان سلامة –
    وتوجد إمكانيات داخلية ليبية تستطيع استيعاب اي طاريء بعون الله – لكن ليس في وجود تدخلات من الخارج او حروب بيولوجية ربما تودي الى انتشار بعض الأمراض – لا سمح الله –
    – فلهذا على الدول العربية توجيه رسائلهم الى سفاراتهم داخل ليبيا فقط – واليليون قادرون غلى تحديد مهماتهم في اي مجال بتعلق بالخصوص .

    رد

  • الامن الوقاءي الليبي المنطقة الغربية العاصمة طرابلس .:

    هذا كذب وافتراءات – ليبيا والحمد لله لا توحد بها اي إصابات او أمراض والليبيون يتمتعون بصحة جيدة بنسبة كبيرة عن الدول الاخرى – وهذه فقط افتراءات من بعض دول عربية ومعادية للشعب الليبي الله اعلم بهم – للحصول على امًوال ليبيا في الخارج مثل احزاب لينان الشيعية المتطرفة وبعض الحكومات في مصر لتمويل الإنشاءات الجديدة –
    والليبيين غير مستعدين او يرفضون اي تدخلات خارجية في شءونهم الداخلية وخاصة بعد طرد الجاسوس غسان سلامة –
    وتوجد إمكانيات داخلية ليبية تستطيع استيعاب اي طاريء بعون الله – لكن ليس في وجود تدخلات من الخارج او حروب بيولوجية ربما تودي الى انتشار بعض الأمراض – لا سمح الله –
    – فلهذا على الدول العربية توجيه رسائلهم الى سفاراتهم داخل ليبيا فقط – والليبيون قادرون على تحديد مهماتهم في اي مجال بتعلق بالخصوص .

    رد