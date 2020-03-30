بلدية طرابلس المركز تصدر توضيحا صادما بشأن ميزانية الطوارئ المعتمدة من الرئاسي

اصدرت بلدية طرابلس المركز تصدر توضيحا صادما بشأن ميزانية الطوارئ المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت البلدية في توضيحها، “نحيطكم علماً بأن بلدية طرابلس المركز لم تستلم حتى تاريخ اللحظة أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي تم الإعلان عنها من قبل المجلس الرئاسي بتاريخ 17 مارس لمواجهة تباعات إنتشار جائحة (كورونا COVID19).

وبينت البلدية في توضيحها “أن الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة من قبل البلدية في تسيير الأعمال وتقديم الخدمات تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد اعتمد مبلغ نصف مليار دينار ضمن خطة الطوارئ التي اعتمدها منتصف شهر مارس الجاري.

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