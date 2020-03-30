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بلدية طرابلس المركز تصدر توضيحا صادما بشأن ميزانية الطوارئ المعتمدة من الرئاسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اصدرت بلدية طرابلس المركز تصدر توضيحا صادما بشأن ميزانية الطوارئ المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت البلدية في توضيحها، “نحيطكم علماً بأن بلدية طرابلس المركز لم تستلم حتى تاريخ اللحظة أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي تم الإعلان عنها من قبل المجلس الرئاسي بتاريخ 17 مارس لمواجهة تباعات إنتشار جائحة (كورونا COVID19).

وبينت البلدية في توضيحها “أن الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة من قبل البلدية في تسيير الأعمال وتقديم الخدمات تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد اعتمد مبلغ نصف مليار دينار ضمن خطة الطوارئ التي اعتمدها منتصف شهر مارس الجاري.

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المشهد

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  • ياحمار السراج سلم المبلغ للسلطان المعتوه فى تركيا ليضعه فى حساب اسرته الفاسدة انها فى يد امينة نعم امينة اردوغان خبرة فى النهب والسرقة !!!

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  • – سبحان الله مازال تفكروا فالفلوس …!!!
    الان المفروض تكونوا مستعدين داخليا بالمجهودات دون اي مساعدات خارجية – توجد منظمات أعلنت انه بعض الأمصال خطيرة على بعض المواطنين الذين يعانون من أمراض اخرى مثل السكري وضغط الدم والروماتيزيوم والقلب – وهذه أمراض شاءعةً وعادية –
    لكن بعض جينات بعض الناس لا تستحمل بعض الأنواع من الأمصال والادوية وخاصة في اختلاف العمر والجنس –
    فلهذا يجب على الفريق الطبي الليبي تقسيم الأطباء حسب التخصص وعدم الخلط بين الأمراض – وعدم التعميم ومساواة حتى نسبة الجرعة في الأدوية / وعدم تجريب اي أمصال جديدة على اي مريض حتى يتم تشخيص الحالات ومعرفة مدى مقاومة الحسم العادية قبل استخدام اي أدوية وطبعا من الضروري أخذ موافقة أهل المريض . قبل احداث اي مشكلة – وخاصة في تشخيص الهورمونات – توجد منظمات اجرامية تستخدم جرعات هورمونات زاءدة تؤذي الى العقم او الى الشذوذ – فلهذا يجب التعامل مع هذه الأشياء بكل دقة بفريق وطني متخصص لحساسية الموضوع . وعدم جعل انفسكم حقول لتجارب الغربيين . وأدويتهم .

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