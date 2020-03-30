طبيب ليبي يتمنى انتشار وباء كورونا في المنطقة الشرقية.. كيف سيؤمن المريض على نفسه بعد هذا التصريح؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر طبيبا ليبيا يدعى عبدالله بن رجب، منشورا على حسابه الشخصي في “تويتر”، يتمنى فيه انتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

وعبر عن أمنياتها في ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا في مدن ومناطق الشرق الليبي، متوقعا ظهور حالات إصابات كثيرة بالفيروس في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه سيخفى فرحته إلى حين بعد الإعلان عن تلك الحالات.

وكتب بن رجب قائلا: “عشان ما نفاجأش حد بس حنحاول ندس فرحي بموجة الحالات الي حتفقع في الشرق الحبيب بإذن الله الأيام القادمة”.

تجرد من الإنسانية

وقد تلقى الطبيب هجوما لاذعا على “توتير” من قبل المتصفحين بسبب هذا المنشور معبرين عن رفضهم لهذه السلوكيات غير الأخلاقية والمجردة تماما من الإنسانية، مما دفعه هذا الهجوم إلى حذف منشوره وتقديم الاعتذار على الفور.

وتجرد هذا الطبيب كليا من إنسانيته وأخلاقيات مهنة الطب التي يمارسها والتي يجب أن يتحلى بها كونها تحمل جميع المعاني الإنسانية السامية، ونسي أنه قبل كل شيء صاحب رسالة لا ممارس حرفة.

ويتسأل البعض عن مدى نجاح هذا الطبيب في علاج المرضى، وخاصة إذا كان المريض من إحدى مدن المنطقة الشرقية، بعد أن كشف هذا الشخص عن مدى الحقد والكراهية التي يحملها اتجاه مجتمعه وإخوته الليبيين في شرق البلاد، والذين من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

مطالب ودعوة

وصدر هذا الموقف غير الإنساني من هذا الطبيب، في الوقت الذي يبحث فيه الليبيين عن الوحدة والتمساك لمواجهة هذا الوباء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكدت وكالة أخبار ليبيا 24، أن بعد تصريحات هذا الشخص اصبحت تحوم حوله الشكوك في مهنيته خلال أداء عمله وما يمكن أن يقدمه للمرضى الليبيين وخاصة إن كانوا من شرق البلاد، بعد انعدامه من الأخلاق والرحمة والإنسانية التي يتحلى بها الأطباء.

وقد ردت الوكالة على منشور الطبيب وقالت له: “من المفترض أن يتم فصلك من عملك.. بصراحة هذه ليست أخلاق طبيب، ومن الخطأ أنك تمارس مهنة شريفة مثل الطب.. ومن الكارثة أن إنسان حاقد مثلك يكون طبيبا ويعالج الناس ويقدم لهم الدواء أو يخدرهم”.

ولكن الطبيب رفض الرد على تعليق الوكالة والدفاع عن نفسه، مما يثبت سوء نواياه اتجاه مجتمعه في شرق البلاد، وقام بحظر حساب وكالة أخبار ليبيا 24 من حسابه الشخصي نهائيا.

وتطالب الوكالة، بمحاسبة الطبيب قانونيا وتقديمه للعدالة وإيقافه عن ممارسة مهنته التي تستوجب التحلي بالأخلاق والإنسانية، داعية الجميع عدم الانجرار وراء هذه المنشورات وتكاثف جهودهم وتوحيد كلمتهم لمجابهة جائحة كورونا.

أخلاقيات المهنة

وقد أكد المختصون في هذا المجال، أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية وقد تميزت بين المهن بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى العرف على أن يؤديه الطبيب قبل أن يبدأ مزاولة المهنة.

وتستلزم مهنة الطب، بحسب المختصين، صفات ومواهب خاصة هي الشفقة والرحمة والرفق بالغير والنزاهة وحب التضحية لخير المجتمع هذا فضلا عن الكفاءة وصفاء الذهن وقوة الملاحظة، فضلا للواجبات والآداب التي يجب على الطبيب مراعاتها والإلمام بها وبالنواحي القانونية التي تحكم مزاولة المهنة.

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