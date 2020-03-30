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طبيب ليبي يتمنى انتشار وباء كورونا في المنطقة الشرقية.. كيف سيؤمن المريض على نفسه بعد هذا التصريح؟

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر طبيبا ليبيا يدعى عبدالله بن رجب، منشورا على حسابه الشخصي في “تويتر”، يتمنى فيه انتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

وعبر عن أمنياتها في ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا في مدن ومناطق الشرق الليبي، متوقعا ظهور حالات إصابات كثيرة بالفيروس في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه سيخفى فرحته إلى حين بعد الإعلان عن تلك الحالات.

وكتب بن رجب قائلا: “عشان ما نفاجأش حد بس حنحاول ندس فرحي بموجة الحالات الي حتفقع في الشرق الحبيب بإذن الله الأيام القادمة”.

تجرد من الإنسانية

وقد تلقى الطبيب هجوما لاذعا على “توتير” من قبل المتصفحين بسبب هذا المنشور معبرين عن رفضهم لهذه السلوكيات غير الأخلاقية والمجردة تماما من الإنسانية، مما دفعه هذا الهجوم إلى حذف منشوره وتقديم الاعتذار على الفور.

وتجرد هذا الطبيب كليا من إنسانيته وأخلاقيات مهنة الطب التي يمارسها والتي يجب أن يتحلى بها كونها تحمل جميع المعاني الإنسانية السامية، ونسي أنه قبل كل شيء صاحب رسالة لا ممارس حرفة.

ويتسأل البعض عن مدى نجاح هذا الطبيب في علاج المرضى، وخاصة إذا كان المريض من إحدى مدن المنطقة الشرقية، بعد أن كشف هذا الشخص عن مدى الحقد والكراهية التي يحملها اتجاه مجتمعه وإخوته الليبيين في شرق البلاد، والذين من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

مطالب ودعوة

وصدر هذا الموقف غير الإنساني من هذا الطبيب، في الوقت الذي يبحث فيه الليبيين عن الوحدة والتمساك لمواجهة هذا الوباء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكدت وكالة أخبار ليبيا 24، أن بعد تصريحات هذا الشخص اصبحت تحوم حوله الشكوك في مهنيته خلال أداء عمله وما يمكن أن يقدمه للمرضى الليبيين وخاصة إن كانوا من شرق البلاد، بعد انعدامه من الأخلاق والرحمة والإنسانية التي يتحلى بها الأطباء.

وقد ردت الوكالة على منشور الطبيب وقالت له: “من المفترض أن يتم فصلك من عملك.. بصراحة هذه ليست أخلاق طبيب، ومن الخطأ أنك تمارس مهنة شريفة مثل الطب.. ومن الكارثة أن إنسان حاقد مثلك يكون طبيبا ويعالج الناس ويقدم لهم الدواء أو يخدرهم”.

ولكن الطبيب رفض الرد على تعليق الوكالة والدفاع عن نفسه، مما يثبت سوء نواياه اتجاه مجتمعه في شرق البلاد، وقام بحظر حساب وكالة أخبار ليبيا 24 من حسابه الشخصي نهائيا.

وتطالب الوكالة، بمحاسبة الطبيب قانونيا وتقديمه للعدالة وإيقافه عن ممارسة مهنته التي تستوجب التحلي بالأخلاق والإنسانية، داعية الجميع عدم الانجرار وراء هذه المنشورات وتكاثف جهودهم وتوحيد كلمتهم لمجابهة جائحة كورونا.

أخلاقيات المهنة

وقد أكد المختصون في هذا المجال، أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية وقد تميزت بين المهن بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى العرف على أن يؤديه الطبيب قبل أن يبدأ مزاولة المهنة.

وتستلزم مهنة الطب، بحسب المختصين، صفات ومواهب خاصة هي الشفقة والرحمة والرفق بالغير والنزاهة وحب التضحية لخير المجتمع هذا فضلا عن الكفاءة وصفاء الذهن وقوة الملاحظة، فضلا للواجبات والآداب التي يجب على الطبيب مراعاتها والإلمام بها وبالنواحي القانونية التي تحكم مزاولة المهنة.

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تعليقات

  • من حسن الحظ ان دعوات اى اخوانى حقير مثل هذا المجرم تأتى بنتائج عكسية لانهم شر خلق الله من المغضوب عليهم والضالين وعبدت المرشد الضال فلنتذكر دعواتهم فى رابعة وبعد صلاة القيام والتهجد فى رمضان ومع ذلك هزموا شر هزيمة ومن دعوا عليه اكرمه الله وحقق اكثر مما اراد بنصر من رب العباد وهو ما حدث فى ليبيا فمن كان يتصور ان يحقق الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة عمر المختار حفتر كل هذه الانتصارات خلال عام واحد انها معجزة من الله عز وجل تستحق ان يسجد الشعب الليبى شكرا لله الذى هزم الاخوان وحده على يد عباده المخلصين ودعوا هذا الكلب الاخوانى المسعور ينبح فامر طبيعى على اى اخوانى باع وطنه وشرفه ان يكون منافقا خالصا اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر وهذا الفاجر لا يستحق ان يؤتمن على المرضى فهو مجرم يستحق الفصل فورا

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  • في يوم من الايام بعد ما وقفت حرب 2014 زاد عليا ولد وتعب هلبا اثناء الولاده وقعدت نجرى بيه من مكان لمكان فالنهايه وصلت لمستشفي النفط في طرابلس لاني ولله الحمد نشتغل فالنفط لما دخلت المستشفي ووقفت علي دكتور الاسعاف وقتها وحكيتله مشكله الطفل وانه يحتاج حضانه خاصه وعنايه ، سألني ! انت من وين ؟ قلتله زنتاني ، رد قالي به اصبر شويا نشوف المناوب وانجيك ،، قلت به
    شويا وجاني قالي معندناش ليه مكان !
    قتله كيف يادكتور ؟
    قالي ماهو حتي انتم الزنتان درتو هلبا في طرابلس
    قتله شن علاقه هذا بي هذا يادكتور سبحان الله
    قال ماعندي مانديرلك ،،، وربي يشهد ان هذا كلامه بدون اي زياده.
    وبعدها بعشره ايام توفي الطفل في مستشفي الزنتان
    انا لله وانا اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل

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