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المرصد السوري :خسائر كبيرة في أرواح مرتزقة اردوغان في ليبيا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن رسالة تحذيرية أطلقها عنصر من المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا، طالب المقاتلين السوريين بعدم الذهاب إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مذرية يعيشها المرتزقة هناك، حسبما أفادت قناة “مداد نيوز” السعودية.

وأكد المرصد السوري، أن الرسالة التحذيرية أعلن مطلقها عن ندم كل القادمين إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه تم رصد مقتل المزيد من الفصائل السورية في المعارك مع الجيش الليبي حيث لقي 8 مقاتلين مصرعهم خلال الأيام القليلة الفائتة بعضهم جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 151 مقاتلًا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تكدبوا علينا الشعب السوري شريف ياكلاب الماسونية جبتو كم كلب من سوريا عأساس تكرهو الليبيين والسوريين والله لعبتكم مكشوفة وستهزمون السراج وحفتر ومن والاهم سوف تندمون قريبا وستغتالون في الأيام القادمة انتظرونا سوف يكتب التاريخ بأنكم أخون الناس الى مزبلة التاريخ نحن مجموعة منكم ونعلم تحركاتكم بين حفتر والسراج نحن مجموعة سوف تقوم بتصفيتكم قريبا لتكونو عبرة لغيركم وقريبا سوف يلقى حتفه بوتين والأسد وترامب لتكون مرحلة الدجال قريبة لاتظنو كذبا نقول بل صدق والأيام القادمة ستريكم نحن أناس من فرنسا ومدريد ومن الجزائر والمغرب وبعض الدول الغربية والعربية لن يمضي عليكم سوى كم يوم بعدها تشاو ياكلاب المال والسلطة…..

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