المرصد السوري :خسائر كبيرة في أرواح مرتزقة اردوغان في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن رسالة تحذيرية أطلقها عنصر من المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا، طالب المقاتلين السوريين بعدم الذهاب إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مذرية يعيشها المرتزقة هناك، حسبما أفادت قناة “مداد نيوز” السعودية.

وأكد المرصد السوري، أن الرسالة التحذيرية أعلن مطلقها عن ندم كل القادمين إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه تم رصد مقتل المزيد من الفصائل السورية في المعارك مع الجيش الليبي حيث لقي 8 مقاتلين مصرعهم خلال الأيام القليلة الفائتة بعضهم جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 151 مقاتلًا.