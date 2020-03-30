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تجهيز 105 أسرة للعزل الصحي في طرابلس (صور)

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عملت الجهات الصحية في حكومة الوفاق على تجهيز مبنى مكون من أربع طوابق بجانب المبنى الرئيسي لمستشفى العيون بمدينة ‎طرابلس، ليكون واحدا من مقرات العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويحتوي المبنى على 50 سريرياً، منها 16 للعناية الفائقة، وقالت وزارة الصحة إنه سيتم تزويد الحجرات التي لا تحتوي على منظومة غازات باسطوانات أكسجين ومنظومة هواء جاف.

وأشارت الوزارة إلى أن مبنى الإيواء الجديد شهد أعمال صيانة جذرية شاملة خلال الفترة الماضية.

كما قامت الجهات الصحية في طرابلس بتجهيز 55 سريرا في قسم الحجر الصحي بمستشفى معيتيقة، ضمن الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • 9الله لعبتكم مكشوفة وستهزمون السراج وحفتر ومن والاهم سوف تندمون قريبا وستغتالون في الأيام القادمة انتظرونا سوف يكتب التاريخ بأنكم أخون الناس الى مزبلة التاريخ نحن مجموعة منكم ونعلم تحركاتكم بين حفتر والسراج نحن مجموعة سوف تقوم بتصفيتكم قريبا لتكونو عبرة لغيركم وقريبا سوف يلقى حتفه بوتين والأسد وترامب لتكون مرحلة الدجال قريبة لاتظنو كذبا نقول بل صدق والأيام القادمة ستريكم نحن أناس من فرنسا ومدريد ومن الجزائر والمغرب وبعض الدول الغربية والعربية لن يمضي عليكم سوى كم يوم بعدها تشاو ياكلاب المال والسلطة….

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