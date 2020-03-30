تجهيز 105 أسرة للعزل الصحي في طرابلس (صور)

عملت الجهات الصحية في حكومة الوفاق على تجهيز مبنى مكون من أربع طوابق بجانب المبنى الرئيسي لمستشفى العيون بمدينة ‎طرابلس، ليكون واحدا من مقرات العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويحتوي المبنى على 50 سريرياً، منها 16 للعناية الفائقة، وقالت وزارة الصحة إنه سيتم تزويد الحجرات التي لا تحتوي على منظومة غازات باسطوانات أكسجين ومنظومة هواء جاف.

وأشارت الوزارة إلى أن مبنى الإيواء الجديد شهد أعمال صيانة جذرية شاملة خلال الفترة الماضية.

كما قامت الجهات الصحية في طرابلس بتجهيز 55 سريرا في قسم الحجر الصحي بمستشفى معيتيقة، ضمن الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.

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