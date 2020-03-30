الجيش الوطني يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي أن منصات الدفاع الجوي قامت بإستهداف طائرة تركية مُسيّرة، أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، ما أدى إلى إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس .

وكثفت الطائرات المسيرة التابعة لقوات حكومة الوفاق من طلعاتها الجوية خلال الأيام الماضية، ما تسبب بمقتل قيادات بالجيش الوطني.

وكانت مصادر أكدت أن القوات التركية في ليبيا اعتمدت مؤخراً على الطائرة E-7T الخاصة برصد وتتبع السفن والتشويش على الطائرات المُسيّرة لتوجيه طائراتها المُسيّرة.

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