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الجيش الوطني يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي أن منصات الدفاع الجوي قامت بإستهداف طائرة تركية مُسيّرة، أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، ما أدى إلى إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس .

وكثفت الطائرات المسيرة التابعة لقوات حكومة الوفاق من طلعاتها الجوية خلال الأيام الماضية، ما تسبب بمقتل قيادات بالجيش الوطني.

وكانت مصادر أكدت أن القوات التركية في ليبيا اعتمدت مؤخراً على الطائرة E-7T الخاصة برصد وتتبع السفن والتشويش على الطائرات المُسيّرة لتوجيه طائراتها المُسيّرة.

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المشهد

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تعليقات

  • يجب تدمير مطار معتيقة باستخدام صواريخ شديدة الانفجار مثل التى تستخدم فى سوريا وتنتشر على مساحات واسعة

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  • تقريبا هذه آخر طياره مسيره يملكها الوفاق وما عندهمش فلوس ليشتروا من تركيا طائرات أخرى. هذه نهاية تفوقهم الجوي في المحاور وما عندهمش إلا صواربخ هوك لا تنفع للمدى البعيد.

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