طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والأمطـار والحرارة ليوم الثلاثاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن بإذن الله الأجواء ربيعية ومعتدلة علي أغلب المنطقة الغربية والوسط والجنوب مع مرور سحاب عابر، وفيما يخص المنطقة الشرقية والجبل الاخضر فإن فرصة الغيث النافع مزالت واردة بشكل عابر ومتفرق مع ريح نشطة خصوصاً في جبل الاخضر.

وبحسب التقرير فمن المنتظر أن يستقر الطقس بأغلب مناطق البلاد وذلك مع سيطرة ضغط مرتفع على الأجواء، ويستثنى من ذلك المناطق الشمالية الشرقية حيث السماء غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة هذه الليلة ونهار الغد تهم الجبل الأخضر وبدرجة أقل سهل بنغازي، بالإضافة إلى رياح شمالية غربية نشطة بعض الشيء.

وفيما يخص الحرارة فتكون منخفضة نسبياً بالجبل الأخضر ومائلة للارتفاع بأقصى الجنوب، وعدا عن ذلك تبقى معتدلة بأغلب جهات البلاد.

وفقا للتقرير يكون البحر قليل الاضطراب بالساحل الغربي، ومائل للاضطراب بالخليج والسواحل الشرقية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 17°- 20° درجة

مناطق الوسط والجنوب مابين 18°- 33° درجة

المنطقة الشرقية والجبل الاخضر مابين 13°- 18° درجة.

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