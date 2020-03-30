<br /> المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق يشكل لجنة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره بالبلاد<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق يشكل لجنة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره بالبلاد 30 March, 2020 رابط مختصر



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