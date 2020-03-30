اخبار ليبيا الان المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق يشكل لجنة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره بالبلاد تم النشر منذُ 4 دقائقاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق يشكل لجنة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره بالبلاد<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق يشكل لجنة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره بالبلاد 30 March, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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