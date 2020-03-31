الإمداد الطبي يدعو المندوبين التواصل معه عبر بريده الإلكتروني

دعا جهاز الامداد الطبي بالحكومة الليبية، المندوبين التابعين لهُ، أن يكتفوا بإرسال الرسائل التي لها علاقة بالخدمات، عبر الإيميل الخاص بالجهاز، حفاظا على سلامتهم.

وأوضح الجهاز، إن قراراه يأتي نظرا للظروف الإستثنائيه التي تمر بها ليبيا حاليا في إشارة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 حالات في ليبيا.

وأشار جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، إن سيُبلغ المندوبين المسجلين لديه بمواعيد العمل واستلام المواد والطلبيات.

ونشر الجهاز الإيميل الإلكتروني الخاص بهِ عبر صفحته على الفيسبوك:

[email protected]

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