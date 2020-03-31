بلدية طرابلس المركز: لم نستلم أي دعم مادي من المجلس الرئاسي لمكافحة كورونا

خاطبت بلدية طرابلس المركز، مواطنيها، بأنها لم تستلم حتى تاريخ اللحظة، أي دعم مادي، متعلق بميزانية الطوارئ التي تم الإعلان عنها من قبل المجلس الرئاسي في 17 من شهر مارس الجاري، لأجل لمواجهة تباعات إنتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، أن الخدمات التي تقدمها للمواطنين هذه الفترة، تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي.

وأشارت بلدية طرابلس المركز، أن مخطابتها للموطانين، يأتي ضمن مسؤوليتها لتوضيح مجريات الأحداث والتطورات في ملف مكافحة فيروس كورونا.

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