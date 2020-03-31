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لمكافحة كورونا..نشطاء يعلنون تأسيس مجموعة أهلية لدعم الصحة بمدينة الزاوية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت مجموعة من المتطوعين في مدينة الزاوية، بتأسيس “المجموعة الأهلية لدعم الصحة بالزاوية”، لأجل العمل على تقديم دعم لقطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا.

واستملت المجموعة التي تأسست في 26 مارس من الشهر الجاري، مستوصف بئر هويسة، لأجل تجهيزه بالمعدات التي يحتاجها، ليكون جاهزا لاسقتبال أي حالات محتملة.

وأوضحت المجموعة الأهلية، أنها ستعمل على تجهيز مركز صحي آخر، بعد جمع التبرعات.

ودعت المجموعة الأهلية لدعم الصحة بالزاوية، لمن يرغب في التبرع في إنجاز العمل الإنساني والوطني، التواصل معها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • المتطوعين شباب الاخوان المفلسين . بيحاولو عن طريقهم يحصلو على محبة الناس الى الانتخابات . احذروهم واطردوهم . هذو يديرو في الخير من اجل الانتخابات . نعوذ بالله منهم

    رد

  • المتطوعين شباب الاخوان المفلسين . بيحاولو عن طريقهم يحصلو على محبة الناس الى الانتخابات . احذروهم واطردوهم . هذو يديرو في الخير من اجل الانتخابات . نعوذ بالله منهم
    لا تغروكم ويخدعوكم . راهم زي الغرب . ما يديرو شي لله . كله من اجل الحكم .

    رد