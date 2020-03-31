لمكافحة كورونا..نشطاء يعلنون تأسيس مجموعة أهلية لدعم الصحة بمدينة الزاوية

قامت مجموعة من المتطوعين في مدينة الزاوية، بتأسيس “المجموعة الأهلية لدعم الصحة بالزاوية”، لأجل العمل على تقديم دعم لقطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا.

واستملت المجموعة التي تأسست في 26 مارس من الشهر الجاري، مستوصف بئر هويسة، لأجل تجهيزه بالمعدات التي يحتاجها، ليكون جاهزا لاسقتبال أي حالات محتملة.

وأوضحت المجموعة الأهلية، أنها ستعمل على تجهيز مركز صحي آخر، بعد جمع التبرعات.

ودعت المجموعة الأهلية لدعم الصحة بالزاوية، لمن يرغب في التبرع في إنجاز العمل الإنساني والوطني، التواصل معها.

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