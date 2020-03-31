غرفة الطوارئ بمديرية أمن مسلاتة تطالب المواطنين الالتزام بحظر التجول

قام رئيس غرفة الطوارئ بمديرية أمن مسلاتة، المقدم سيف النصر بحير، بتكليف بعض الضباط، وفقًا للخطة الأمنية المتفق عليها، لمتابعة ما يستجد من أحداث فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وتهدف الخطة الأمنية، إلة تسيير دوريات أمنية ومراقبة حضر التجول داخل المدينة، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وطالبت الغرفة، المواطنين بالمدينة، بالبقاء في منازلهم والتقيد بإجراءات حضر التجول للوقاية من هذا الفيروس وعدم مخالفة التوجيهات التي أعلنتها مديرية أمن مسلاتة.

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