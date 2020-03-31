لجنة الأزمة زليتن تبحث آلية توزيع غاز الطهي على المواطنين بطريقة وقائية

اجتمعت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في مدينة زليتن، مع فريق متابعة محطات الوقود والغاز بالبلدية، وفرع جهاز الحرس البلدي زليتن، وبحضور أصحاب مستودعات غاز الطهو، لإيجاد آلية لتوزيع الاسطوانات بطريقة تمنع الإزدحام أمام المستودعات وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع المشترك، على التواصل مع مدير تشغيل منطقة مصرات، وشركة البريقه لتسويق النفط، لزيادة الكميات من طلبيات غاز الطهو، إلى 6 طلبيات يوميًا.

وعن عملية التوزيع، تتم بطريقة الاصطفاف بالسيارة، والبقاء إلى حين وصول دور صاحب السيارة، وبيع إسطوانة واحدة لكل سيارة.

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