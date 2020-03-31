اخبار ليبيا الان

لجنة الأزمة زليتن تبحث آلية توزيع غاز الطهي على المواطنين بطريقة وقائية

تم النشر منذُ 54 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في مدينة زليتن، مع فريق متابعة محطات الوقود والغاز بالبلدية، وفرع جهاز الحرس البلدي زليتن، وبحضور أصحاب مستودعات غاز الطهو، لإيجاد آلية لتوزيع الاسطوانات بطريقة تمنع الإزدحام أمام المستودعات وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع المشترك، على التواصل مع مدير تشغيل منطقة مصرات، وشركة البريقه لتسويق النفط، لزيادة الكميات من طلبيات غاز الطهو، إلى 6 طلبيات يوميًا.

وعن عملية التوزيع، تتم بطريقة الاصطفاف بالسيارة، والبقاء إلى حين وصول دور صاحب السيارة، وبيع إسطوانة واحدة لكل سيارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك