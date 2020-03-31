اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة منها أميركا بسبب تفشي «كورونا»

نصحت اليابان، اليوم الثلاثاء، رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وقال وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجي إن الحكومة ستحظر أيضا على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثا إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.

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يذكر أن اليابان سجلت إلى الآن أكثر من ألفي إصابة بالفيروس، من بينهم نحو 700 إصابة وقعت على سفينة سياحية.

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