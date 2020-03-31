بلدية سوق الجمعة تنفي تلقيها دعما لمواجهة «كورونا»

نفت بلدية سوق الجمعة استلامها أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي في وقت سابق، لمواجهة تباعات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة من البلدية في تسيير الأعمال، وتقديم الخدمات تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين، في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسوبك، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، اطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على استعدادات البلدية في مجابهة الجائحة، كما استمع لعرض مرئي من مجلس البلدية لألية عمل غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة، التي أنشأت خلال الفترة الماضية.

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وكانت بلدية طرابلس المركز أكدت أنها لم تتسلم حتى الآن دعما ماديا لمواجهة تبعات انتشار «كورونا»، مشددة في بيان أمس على أن الآلية المتبعة في تسيير الأعمال وتقديم الخدمات تستند إلى ما يقدمه المتبرعون والمتطوعون في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي.

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