عالقون في ليبيا.. تونسيون يوجهون نداء استغاثة

وجّه حوالي 20 تونسيا عالقين على الحدود الليبية التونسية من الجانب الليبي، نداء إستغاثة من أجل السماح لهم بدخول أرض الوطن، معبرين عن استيائهم من غلق الحدود دون التفكير في مصيرهم.

وأكد العالقون أن الوحدات الأمنية الليبية قامت بأخذ هوياتهم اثر تواجدهم بمنطقة “بوكماش” ثم تحويلهم إلى منطقة ملّيتة مشيرين إلى أنهم احتموا بجامع بدون أكل وشرب وذلك منذ صباح الاثنين ومصيرهم لا يزال مجهولا وفقا لراديو موزاييك التونسي.

يذكر أن أغلب العالقين أصيلي محافظة القيروان التي تقع في الوسط التونسي ويعملون في مجال البناء وهناك تخوّفات كبيرة من عائلاتهم حول مصير أبنائهم مطالبين بالسماح لهم بدخول الأراضي التونسية واخضاعهم للحجر الصحي.

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