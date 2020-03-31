اخبار ليبيا الان

عالقون في ليبيا.. تونسيون يوجهون نداء استغاثة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه حوالي 20 تونسيا عالقين على الحدود الليبية التونسية من الجانب الليبي، نداء إستغاثة من أجل السماح لهم بدخول أرض الوطن، معبرين عن استيائهم من غلق الحدود دون التفكير في مصيرهم.

وأكد العالقون أن الوحدات الأمنية الليبية قامت بأخذ هوياتهم اثر تواجدهم بمنطقة “بوكماش” ثم تحويلهم إلى منطقة ملّيتة مشيرين إلى أنهم احتموا بجامع بدون أكل وشرب وذلك منذ صباح الاثنين ومصيرهم لا يزال مجهولا وفقا لراديو موزاييك التونسي.

يذكر أن أغلب العالقين أصيلي محافظة القيروان التي تقع في الوسط التونسي ويعملون في مجال البناء وهناك تخوّفات كبيرة من عائلاتهم حول مصير أبنائهم مطالبين بالسماح لهم بدخول الأراضي التونسية واخضاعهم للحجر الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك