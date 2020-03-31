هذا ما قالته الولايات المتحدة بشأن صرف أجور القطاع الحكومي في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة أنّ ضمان صرف أجور القطاع العمومي في الوقت المناسب والتخصيص الفوري للتمويلات اللازمة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والبلديات وغيرها من الجهات الليبية لمنع التفشي ومجابهة جائحة فيروس كورونا هو أمر حيوي لتعزيز صحة جميع الليبيين.

وقال السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، خلال محادثة هاتفية مع وزير المالية فرج بومطاري الدعم الأمريكي لليبيا في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الليبية وصنّاع القرار مضافرة الجهود معا لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تطرحها جائحة فيروس كورونا وذلك بحسب بيان للسفارة الأمريكية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”

ورحّب السفير الأمريكي بكل المحاولات لتحسين التنسيق بين قادة السياسة الاقتصادية، بما في ذلك من خلال عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتواصل المباشر بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي من أجل الحفاظ على استجابة الحكومة بأكملها لهذه الأزمة الصحية المحتملة.