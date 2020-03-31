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السويحلي: أستغرب الضجة والعناد حول الترتيبات المالية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أمس الاثنين عن إستغرابه مما وصفها بـ”الضجة والعناد” حول الترتيبات المالية.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قال:” ‏الإنفاق يجب أن يتركز فقط على بندي المرتبات والدعم ومصروفات مواجهة عدوان حفتر من توفير متطلبات الجبهات ومساعدة النازحين بالإضافة إلى تخصيص إنفاق محدد ومنضبط لمواجهة وباء كورونا”.

وختم عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة منشوره بالقول:” ‏الصرف في ماعدا ذلك هو استمرار لسياسات نهب المال العام!! “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ابوسحلية متخلف عقليا فى عدوان ياحمار لجيش وطنى بقيادة المنتصر بالله المشير خليفة عمر المختار حفتر المكلف من نواب الشعب بتطهير البلاد من الارهاب ياكلاب فانتم بلا شرف ولا كرامة تعيشون فى حماية مرتزقة من سوريا واحتلال تركى لكن فى النهاية ستهزموا شر هزيمة وتلقوا فى قبور جماعية لتروا مقاعدكم فى الدرك الاسفل من النار ياحمار

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  • يا ساقط يا عبد الكرسي يا طالب السلطة يا نجس يا كريه يا خاين يا مزراطي… إتفوووووووووووووووه عليك

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