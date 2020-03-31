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بلدية مصراته تدعو لإلزام المساجد بالإغلاق

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا عميد بلدية مصراته مصطفى عمر كرواد مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية مصراته لمتابعة المساجد غير الملتزمة بقرار إقفال المساجد وإلزامها بالإقفال عدا وقت الآذان.

وقال كرواد إنه لوحظ استمرار بعض المساجد في إقامة الجمع والجماعات وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية التي تدعو إلى القفل التام للمساجد موضحا أنه نظرا لخطورة الوضع من كل النواحي وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحتى لا توفر الظروف الملائمة لانتشار فيروس كورونا المستجد بشكل لا يمكن السيطرة عليه يطلب من مكتب الأوقاف متابعة المساجد غير الملتزمة وإلزامها بالقفل عدا وقت الآذان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مساجد خوان مصراطة هى مساجد ضرار يجب هدمها وحرقها كما فعل الصحابة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة واجبة الاتباع
    روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وكان يأتيهم رسول الله Mohamed peace be upon him.svg ويصلي فيه، حسدتهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله Mohamed peace be upon him.svg يصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم، وأبو عامر هو الذي سماه النبي محمد بالفاسق، وقال الرسول: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قـوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود ومخرج محمدا وأصحابه من المدينة، فبنوا مسجد الضرار إلى جانب مسجد قباء، وقالوا للنبي: بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة، فقال الرسول: إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قـدمنا إن شاء الله صلينا فيه، فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد، فنزل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا» إلى قوله «لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا»، فدعا بمالك بن الذخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب فقال لهم: انطلقوا إلـى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه، ففعلوا وأمر أن يجعل مكانه كناسة تلقى فيـها الجـيف والقمامة.[4]

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  • كيف تخالفون رأي المفسد في الأرض الحاخام الكاذب الخرياني هذا لا يجوز مخالفة كبير مفتري دار الافتراء الطرابلسيه فكيف يا جماعه تقفلوا المساجد ماهو المفتري الخرياني بصفته الاب الروحي للارهابيين قد أعترض علي قفل المساجد مستنداً علي ما تلقاه من تعليم ديني علي يد الحاخام اليهودي الذي أعترف لنا سابقا بان معلمه في علوم الدين كان حاخام يهودي فاليهود عمليون يحب العمل ويكرهون الراحه فبعدما أطعتم الخرياني في الذبح وسفك دماء الجيش الوطني كعمل يدخلكم حسب الخرياني الي الجنه فكيف تخالفوه بغلق المساجد في زمن هذه الجائح فالخرياني طعج الله وجهه وغضب عليه نيته صادقه في جعلكم الفئه الناجيه وكان كل يوم يحصي في الميداليات التي تحصل الفائزين بالجنه من المليشيات كما انه كان يصف في افراد الجيش بأنهم من أصحاب النار فالخرياني عن علم قد قال هذا

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