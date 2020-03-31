بلدية مصراته تدعو لإلزام المساجد بالإغلاق

دعا عميد بلدية مصراته مصطفى عمر كرواد مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية مصراته لمتابعة المساجد غير الملتزمة بقرار إقفال المساجد وإلزامها بالإقفال عدا وقت الآذان.

وقال كرواد إنه لوحظ استمرار بعض المساجد في إقامة الجمع والجماعات وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية التي تدعو إلى القفل التام للمساجد موضحا أنه نظرا لخطورة الوضع من كل النواحي وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحتى لا توفر الظروف الملائمة لانتشار فيروس كورونا المستجد بشكل لا يمكن السيطرة عليه يطلب من مكتب الأوقاف متابعة المساجد غير الملتزمة وإلزامها بالقفل عدا وقت الآذان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.