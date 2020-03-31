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الجعفري: من غير المقبول تجاهل نقل النظام التركي للإرهابيين علناً من إدلب إلى ليبيا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على أنه من غير المقبول السماح للنظام التركي الراعي للإرهاب باستغلال معاناة المهجرين السوريين واستخدامهم ورقة لابتزاز أوروبا والضغط على حكوماتها لدعم نظامه عسكرياً تحت مظلة الناتو أو لمنحه مزايا وامتيازات خاصة بدول الاتحاد الأوروبي.

الجعفري وخلال جلسة لمجلس الأمن أمس الاثنين عبر الفيديو حول الوضع في سورية وفقاً وكالة “سانا” السورية قال إنه من غير المقبول أيضاً تجاهل دعم النظام التركي للإرهاب ونقله علنا الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا وإلى دول أخرى بعد أن كان نقل قبل سنوات آلاف الإرهابيين من ليبيا إلى سوريا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الجعفري ووزير خارجيته الخنزير قاموا بالتعاون مع شيعة لبنان الروافض ـ بتدمير بلدهم الأم سوريا وقتل شبابها وتشريد أطفالها ومحاولة الاستحواذ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج لتمويل مشاريع اعمار سوريا وتمويل مدارس ومنظمات وقنوات الفتنة وأفلام ومسلسلات تعارض حقيقة الدين متجاهلين دمار بلادهم –
    وتدخلهم في شئون الليبيين بتعاون سافل ومنحط مع معارضة بلاده وصهاينة محتليين ـويحاولون الضغط على الجانب الليبي بالجانب الاعلامي لأفتعال المشاكل الداخلية لليبيا وكذلك افتعال الازمات الليبيين المهاجرين قبل 2011 في الخارج .
    وعليه سيتم إيقاف تصدير النفط والغاز من ليبيا لأي دولة أخرى تحت اي مسميات – لغرض الصيانة حتى يتم محاسبة المختلسين من الأموال الليبية وهم فالأصل ليسوا ليبيين أطلاقاً .

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