الجعفري: من غير المقبول تجاهل نقل النظام التركي للإرهابيين علناً من إدلب إلى ليبيا

ليبيا – شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على أنه من غير المقبول السماح للنظام التركي الراعي للإرهاب باستغلال معاناة المهجرين السوريين واستخدامهم ورقة لابتزاز أوروبا والضغط على حكوماتها لدعم نظامه عسكرياً تحت مظلة الناتو أو لمنحه مزايا وامتيازات خاصة بدول الاتحاد الأوروبي.

الجعفري وخلال جلسة لمجلس الأمن أمس الاثنين عبر الفيديو حول الوضع في سورية وفقاً وكالة “سانا” السورية قال إنه من غير المقبول أيضاً تجاهل دعم النظام التركي للإرهاب ونقله علنا الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا وإلى دول أخرى بعد أن كان نقل قبل سنوات آلاف الإرهابيين من ليبيا إلى سوريا.

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