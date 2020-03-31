اخبار ليبيا الان

المشري يشكل لجنة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين الأطباء الأعضاء بالمجلس وديوانه.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع الصحية في ليبيا والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وتم الاتفاق على تكليفهم كلجنة مشكلة من قبل المجلس للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتوفير كل إمكانيات المجلس للمساهمة في مكافحته والحد من إنتشاره في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • جماعة الخوان المفسدين الضالين المضلين أكبر فيروس يدمر البلدان والدول العربية والإسلامية… يارب خلصنا منهم ومن كورونا في يوم واحد عن قريب

    رد