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مصرف شمال أفريقيا يحث زبائنه على المعاملات الإلكترونية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف شمال أفريقيا فرع غات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أرقام المصرف والخطوط الأرضية التي يمكن للعملاء التواصل معه من خلالها مشيرا إلى أنه سيطرح أرقاما جديدة في حالة زيادة خطوط المصرف من قبل مكتب البريد والاتصالات غات.

وأكد مصرف شمال أفريقيا في منشور له أنه قام بالتنسيق مع موظف فرع منطقة العوينات باستقبال الصكوك من زبائن العوينات منوها بأنه سيحدد مكان وجوده حتى يتمكن زبائن المنطقة من التواصل معه.

الخدمة ذاتها ستكون متوفرة بالنسبة لمنطقة البركت وايسين حيث سيتم التنسيق مع منطقة الفيوت وتهالا بالخصوص بحسب المصرف.

وفي سياق آخر أعلنت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية لكافة عملائها عن موعد الدوام الرسمي الجديد لكافة فروعها اعتبارا من الأحد

وحددت الإدارة ساعات الدوام من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشر والنصف ظهرا داعية كافة عملائها لاستخدام الصيرفة الإلكترونية والاستفادة من التطبيق الهاتفي مصرفي بلس لإتمام المعاملات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • إيقاف المعاملات الالكترونية ـ وإعدام اجهزة سرقة البيانات ـ بعد الاطلاع على جهاز التزوير في دمج البيانات وتحويل الاموال ـ يوجد ليبيين أكدوا بأنهم قاموا بتحويل بعض الاموال عن طريق البيانات الالكترونية لأهليهم فالخارج فقاموا بعض الموظفين الغير موثوق بهم بسرقة الاموال لحسابات أخرى ـ لغرض التزوير وسرقة بيانات وعقارات وأملاك خاصة بالمواطنين الليبيين .لا عهود بين -خونة المواثيق .

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