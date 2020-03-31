مصرف شمال أفريقيا يحث زبائنه على المعاملات الإلكترونية

أعلن مصرف شمال أفريقيا فرع غات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أرقام المصرف والخطوط الأرضية التي يمكن للعملاء التواصل معه من خلالها مشيرا إلى أنه سيطرح أرقاما جديدة في حالة زيادة خطوط المصرف من قبل مكتب البريد والاتصالات غات.

وأكد مصرف شمال أفريقيا في منشور له أنه قام بالتنسيق مع موظف فرع منطقة العوينات باستقبال الصكوك من زبائن العوينات منوها بأنه سيحدد مكان وجوده حتى يتمكن زبائن المنطقة من التواصل معه.

الخدمة ذاتها ستكون متوفرة بالنسبة لمنطقة البركت وايسين حيث سيتم التنسيق مع منطقة الفيوت وتهالا بالخصوص بحسب المصرف.

وفي سياق آخر أعلنت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية لكافة عملائها عن موعد الدوام الرسمي الجديد لكافة فروعها اعتبارا من الأحد

وحددت الإدارة ساعات الدوام من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشر والنصف ظهرا داعية كافة عملائها لاستخدام الصيرفة الإلكترونية والاستفادة من التطبيق الهاتفي مصرفي بلس لإتمام المعاملات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية