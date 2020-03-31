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المحجوب: التشكيلات المسلحة حاولت التقدم باتجاه سرت

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب أن القيادة العامة أوقفت العمليات القتالية لمجابهة خطر وباء كورونا وسخرت كل إمكاناتها لبناء مستشفيات ميدانية في أغلب المناطق.

وأضاف أن المجموعات المسلحة التابعة للوفاق استغلت الهدنة الإنسانية كعادتها لمحاولة التقدم والسيطرة على مواقع متقدمة تجاه سرت وبمساندة غطاء جوي تركي.

وأوضح المحجوب في تصريح للعين الإخبارية أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على 40 عنصرا وجرح 126 آخرين في منطقة أبوقرين وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات.

وجدد مدير إدارة التوجيه المعنوي تأكيده على أن الجيش مصمم على المضي قدما في مواجهة الإرهابيين حتى القضاء عليهم نهائيا وتحرير كامل التراب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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