المحجوب: التشكيلات المسلحة حاولت التقدم باتجاه سرت

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب أن القيادة العامة أوقفت العمليات القتالية لمجابهة خطر وباء كورونا وسخرت كل إمكاناتها لبناء مستشفيات ميدانية في أغلب المناطق.

وأضاف أن المجموعات المسلحة التابعة للوفاق استغلت الهدنة الإنسانية كعادتها لمحاولة التقدم والسيطرة على مواقع متقدمة تجاه سرت وبمساندة غطاء جوي تركي.

وأوضح المحجوب في تصريح للعين الإخبارية أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على 40 عنصرا وجرح 126 آخرين في منطقة أبوقرين وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات.

وجدد مدير إدارة التوجيه المعنوي تأكيده على أن الجيش مصمم على المضي قدما في مواجهة الإرهابيين حتى القضاء عليهم نهائيا وتحرير كامل التراب الليبي.

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