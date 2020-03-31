مديرية أمن إجدابيا تضبط أكثر من 70 مهاجرا غير قانوني بالمدينة

ألقت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن إجدابيا، القبض على أكثر من 70 مهاجرا غير قانوني بالمدينة، من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا موجودين بأماكن تجميع المهاجرين غير القانونيين داخل المدينة.

مديرية أمن اجدابيا أكدت في بيان لها أمس أن هؤلاء المهاجرين ضبطوا بعد ورود معلومات عن وجودهم في أماكن مختلفة بالمدينة.

وأشارت المديرية إلى أن حملة المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمدينة مستمرة على أوكار مهربي الهجرة غير القانونية، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار المدينة.

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