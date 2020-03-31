الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الخميس.. امطار ومنخفض جديد

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوي الليبي في نشرة جوية أن تشهد البلاد اجواء مغيمة علي مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم علي المنطقة الممتدة من بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر حتي الأبرق.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة اليوم، فتشهد درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (11 – 20) مْ بينما تتراوح ما بين (23 – 27) على مناطق الوسط والجنوب.

وتوقع خبراء الارصاد وبداية من ظهر يوم الغد تحرك منخفض جوي صحراوي من شرق الجزائر بإتجاه مناطق غرب ليبيا مصحوب برياح نشطة وأرتفاع في درجات الحرارة خاصة يوم الخميس حيت تتراوح مابين (28 – 34) مْ.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح شرش قوي صباح اليوم على ساحل طبرق سرعته ما بين (25 – 30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل هذا اليوم إلى (2.75) متر على ساحل طبرق.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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