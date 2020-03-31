الصحة العالمية: للمواطن دور كبير في مكافحة وباء كورونا المستجد

دعا مندوب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الوسطى مصطفى شعيب الشعب الليبي إلى التعاون مع الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

شعيب وفي تصريحات لموقع العين الإخبارية قال إن كل الإجراءات التي تتخذ في ليبيا لن تؤتي ثمارها إذا لم يتعاون المواطن مع السلطات ويتبع التعليمات الصحية الوقائية.

وأضاف شعيب أن الزيارة الأخيرة لوفد من منظمة الصحة العالمية إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض كانت إيجابية، مشيرا إلى أن ليبيا مازالت تحتاج الكثير من الإمكانيات من أدوات لتحليل العينة وتزويد بعض المناطق بالجهاز الذي يستخدم في تحليل كورونا .

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