المشري يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون لمواجهة كورونا

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء مع السفير الإيطالي بليبيا “جوزيبي بوتشيني” سبل التعاون المشترك لمواجهة كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري اطلع خلال اللقاء الذي جرى بمقر السفارة الإيطالية بطرابلس على الصورة الصحية في إيطاليا كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا والوضع الصحي في البلدين في ظل انتشار وباء كورونا في جميع دول العالم، وسبل التعاون المشترك لمكافحة الفيروس.

ووجه المشري خلال اللقاء رسالة إلى رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” و رئيس مجلس الشيوخ “إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي” ورئيس مجلس النواب “روبيرتو فيكو” أعرب فيها عن وقوف وتضامن مجلس الدولة والشعب الليبي مع الشعب الإيطالي وحكومته في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وثقته في تخطي إيطاليا لهذه الأزمة الصعبة.

كما قدم المشري التعازي والمواساة للشعب الإيطالي في الذين الوفيات الذين قضوا بسبب هذا الوباء متمنياً الشفاء العاجل لجميع المرضى المصابين مشددا على عمق واستمرار العلاقات بين البلدين مؤكدا على تكاتف ليبيا سلطةً وشعباً مع الشعب الإيطالي، حتى يخرج سالماً وقوياً من هذه الجائحة العالمية.