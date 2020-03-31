دغيم: احتمالات انتشار فيروس كورونا عن طريق المرتزقة كبيرة جداً

ليبيا – استغرب عضو مجلس النواب زياد دغيم محاولات الموالين لحكومة الوفاق التقليل من خطورة أن يكون عناصر المرتزقة مصدراً لنشر فيروس كورونا.

دغيم قال في تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط” اليوم الثلاثاء :”لا يوجد أي دليل على استعانة الجيش بمرتزقة لكن هناك مئات الفيديوهات للمرتزقة السوريين بالأراضي الليبية ومنهم أسرى لدى الجيش.

وذكّر بتصويت البرلمان التركي وموافقته على إرسال قوات إلى ليبيا أي أن هناك إقراراً بالتدخل الخارجي وبوجود عناصر تركية في البلاد.

كما أكد على أن هذه المجموعات سواء تركية أو سورية وغيرها ممن يسعون وراء المال لا تملك الوقت الكافي للتركيز على إجراءات الوقاية المتعارف عليها ولذا فاحتمالات انتشار الوباء عن طريقها كبيرة جداً.

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