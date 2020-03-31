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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجزائر |

31 March, 2020

أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية “عبد المجيد تبون “،عصر اليوم الثلاثاء ،مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، ردّ فيها على أسئلة تتعلق بتطور الوضعية الصحية في البلاد وما ترتّب عنها من إجراءات اقتصادية واجتماعية لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث سيبث هذا اللقاء مساء اليوم إبتداء من الساعة الثامنة والنصف على القنوات التلفزيونية والإذاعية.