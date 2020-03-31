اتفاق أمريكي تركي حول ليبيا

اتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على أن الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا مطلوب في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب سبوتنيك أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان مكتوب اتفق الجانبان “على أهمية أن تلتزم البلاد المليئة بالصراعات، وعلى وجه الخصوص، سوريا وليبيا، بنظام وقف إطلاق النار والعمل على حل النزاعات، في الوقت الراهن، أكثر من أي وقت مضى”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، اليوم الثلاثاء، على إطلاق عملية جديدة تحمل اسم “إيريني” لمراقبة مدى احترام قرار أممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ومنع عمليات التهريب وتدريب خفر السواحل الليبية.

وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الغاية الأساسية لعملية “إيريني ” تتمثل بمنع تغذية أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، مشيرا إلى أن المهمة ستقدم الدعم في القبض على المجرمين وتشارك في تدريب القوات الليبية.