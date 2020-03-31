أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم القيادة العامة

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن حصيلة القتلى الأجانب في طرابلس خلال الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 500 قتيل.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، “إن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش أسقطت ثلاث طائرات تركية في مناطق الحظر الجوي التي أعلنها الجيش”.

وأشار المسماري إلى أن القوات الجوية مستمرة في تكثيف طلعتها الجوية تمهيدا لتقدم القوات البرية، مؤكدا أن الجيش في جاهزية تامة لمحاربة الإرهاب لتطهير كامل التراب الليبي.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة حققت تقدمات جديدة في طرابلس في كل من مناطق مشروع الهضبة وعين زارة وأبو سليم.

ودعا المسماري العقلاء في مدينة مصراتة إلى تحييد أبنائهم من المعركة حفاظاً على أرواحهم، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى في ميليشيات مصراتة وصلت إلى أكثر من 60 قتيلا.

وأوضح المسماري أن نقاطا هامة من الحدود الليبية مع تونس تحت تأمين القوات المسلحة، وأضاف، “سيكون هناك تنسيق مع تونس في تأمين الحدود المشتركة”.