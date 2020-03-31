ترامب وأردوغان يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا بسبب تفشي كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نشرت وكالة فرانس برس.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفيا أجراها الرئيسين ترامب وأردوغان اليوم الثلاثاء، لبحث التطورات الإقليمية ووباء كورونا الذي اجتاح العالم، إلى جانب قضايا ثنائية بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن الرئيسين تحدثا هاتفيا عن جهود القضاء على الفيروس ودعم الاقتصاد العالمي، واتفقا على أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للدول التي تشهد نزاعات، الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل من أجل التوصل إلى حل خصوصا في سوريا وليبيا.

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