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داعيًا عقلاء مصراتة إلى تحييد أبنائهم.. المسماري: حصيلة قتلى المرتزقة تخطت حاجز الـ500

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى الأجانب في طرابلس، خلال الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 500 قتيل.

المسماري قال في مؤتمر صحفي، عقده بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، “إن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة أسقطت ثلاث طائرات مُسيرة تركية في مناطق الحظر الجوي التي أعلنتها القيادة العامة”.

وتابع “سلاح الجو شن عدة غارات مكثفة تمهيدًا لتقدم القوات البرية، والقوات المسلحة في جاهزية تامة لمحاربة الإرهاب لتطهير كامل التراب الليبي”.

وأوضح “القوات المسلحة حققت تقدمات جديدة في طرابلس في كل من مناطق مشروع الهضبة وعين زارة وأبو سليم”، داعيًا العقلاء في مدينة مصراتة إلى تحييد أبنائهم من المعركة حفاظًا على أرواحهم، ومشيرًا إلى أن حصيلة القتلى في ميليشيات مصراتة وصلت إلى أكثر من 60 قتيلاً.

واختتم “نقاط هامة من الحدود الليبية مع تونس تحت تأمين القوات المسلحة، وسيكون هناك تنسيق مع تونس في تأمين الحدود المشتركة”.

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    قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ (38)

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  • لن تمر الأيام سدى سيقتل السراج وقائد كتيبة النواصي و حفتر والمسماري بخطة سوف تدهش الليبيين قبل الروس والأتراك أول المقتولين هو المسماري قبل حفتر وسيكون هذا دليل صحة كلامي …. إنهم كلهم عملاء لحكومات ظالمة لن ينام العدل أبدا بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين

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