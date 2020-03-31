خارجية الوفاق: بعثاتنا وسفاراتنا في العالم تقدم خدماتها لليبيين وفقا للإمكانيات المتوفرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، إن البعثات الدبلوماسية والسفارات الليبية في كافة أنحاء العالم تقدم خدماتها لكل المواطنين الليبيين في الخارج وفقا للإمكانيات المتوفرة.

وأوضح القبلاوي، أن إجمالي من تم تسكينهم من الليبيين العالقين في إسطنبول التركية بلغوا 2,875 مواطنًا، وأن إجمالي الليبيين الذين جرى تسكينهم في تونس العاصمة ومدينة صفاقس بلغوا 2,657 مواطنًا، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وأكد القبلاوي، إصابة مواطن ليبي مقيم بإسبانيا بعد وفاة زوجته الإسبانية بسبب فيروس كورونا، مبينا أن حالة المواطن الصحية مستقرة والسفارة تقدم له الرعاية الكاملة، مشيرا إلى أن السفارة الليبية في إسبانيا وفرت الإقامة لعدد 23 مواطنًا وقدمت المساعدات والمستلزمات لأفراد من الجالية الليبية هناك.

وأضاف القبلاوي، أن السفارة الليبية في النمسا تلقت ردا رسميا بالموافقة من وكالة الطاقة الذرية لتوفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا لإرسالها إلى ليبيا في المدة القادمة، على حد قوله.

ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إلى توفير الإقامة لحوالي 13 مواطناً ليبياً في لندن، وقرابة 49 مواطنًا في جدة، وستة مواطنين في غانا، وعشرة مواطنين أخرين في عمان، و121 ليبياً في الجزائر، إضافة إلى ثلاث عائلات في مالطا.

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