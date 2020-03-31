ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 10 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعي التابع للمركز تحاليل لها.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهما.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

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