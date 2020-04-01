اللجنة العليا لمجابهة كورونا تناقش قرار الرئاسي حول نفقات الطوارئ

ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، في اجتماعها الحادي عشر، قرار المجلس الرئاسي، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس بالترتيبات المالية للعام الحالي.

وتطرق الاجتماع، إلى آلية تنفيذ القرار لدعم البلديات في مجالات عدة، وهي:

1- توفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل الصحي وفقا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

2- توفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والحجر والعزل الصحي.

3- توفير المعقمات والمستلزمات الأخرى وفقا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

4- التدريب.

وناقش المجتمعون، مستويات تجهيز غرف العزل والحجر الصحي وفقا لإحاطة قدمها مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة.

وبحث الاجتماع، آلية توفير الأدوية والمعدات الطبية والإمدادات المتوفرة، وفقا لإحاطة قدمها مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق.

واتفقت اللجنة العليا، على متابعة من كافة صفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل على نشر أخبار مزيفة من شأنها نشر الفوضى والرعب لدى المواطنين، مؤكدة أن كافة المعلومات لا تنشر إلا من المصادر الرسمية المتمثلة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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