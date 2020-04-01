صنع الله يطالب بفتح الحقول النفطية في أقرب وقت

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، باعإدة تصدير النفط، وفتح الحقول في أقرب وقت، منوّها أن هذا الإجراء سيشجع الشركات الاجنبية للعوة إلى ليبيا في المستقبل.

وأضاف صنع الله، في تصريح للمكتب الإعلامي للمؤسسة، يوم أمس الثلاثاء، بأنه اعتمد ميزانية قدرها 1.3 مليون دولار لدعم بعض البلديات الواقع بها مشروعات للمؤسسة، كمساعدة لها بشراء أجهزة ومعدات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها مدينة طبرق و أوباري ومرزق، إضافة للواحات ومنطقة خليج سرت.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن المؤسسة اعتمدت أيضا مبلغ قميته 2 مليون دولار لشركة الخليج العربي، لشراء معدات أساسية لإنجاز مهامها.

وطالب صنع الله، باتخاد إجراءات حكومية، لتعزيز قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة، لتمكينهم من سد احتياجاتهم واستمرار مشروعاتهم.

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