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صنع الله يطالب بفتح الحقول النفطية في أقرب وقت

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، باعإدة تصدير النفط، وفتح الحقول في أقرب وقت، منوّها أن هذا الإجراء سيشجع الشركات الاجنبية للعوة إلى ليبيا في المستقبل.

وأضاف صنع الله، في تصريح للمكتب الإعلامي للمؤسسة، يوم أمس الثلاثاء، بأنه اعتمد ميزانية قدرها  1.3 مليون دولار لدعم بعض البلديات الواقع بها مشروعات للمؤسسة، كمساعدة لها بشراء أجهزة ومعدات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها مدينة طبرق و أوباري ومرزق، إضافة للواحات ومنطقة خليج سرت.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن المؤسسة اعتمدت أيضا مبلغ قميته 2 مليون دولار لشركة الخليج العربي، لشراء معدات أساسية لإنجاز مهامها.

وطالب صنع الله، باتخاد إجراءات حكومية، لتعزيز قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة، لتمكينهم من سد احتياجاتهم واستمرار مشروعاتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • Then, ask the fake & MIT agents in Tripoli to take a hike (vanish) and take along the diseased Turks, rotten Misratees and the serious criminals/savage from Syria
    Otherwise, keep on wishing and imaging the crude oil prices is beyond the $100 mark ya
    Hence, those brave and true Libyan Tribes are vividly seeing their brave sons being murdered by the rotten/traitors Misratees(Turks) and savages(murders for hire) from Syria & Turkey whom are highly paid by Libyan Petro Dollars ya

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