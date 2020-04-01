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الطاهر يعتمد لائحة الرسوم البلدية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اعتمد وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر، القرار رقم 55 لسنة 2020، بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم ذات الطابع البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الثلاثاء، وستتيح تلك اللائحة للبلديات الحصول على الموارد المالية المحلية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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اعتماد اللائحة كانت من الطلبات التي تقدم بها عمداء 25 بلدية من المنطقة الغربية والجنوبية وباطن الجبل، خلال اجتماعهم الأحد الماضي.

كما دعوا إلى إقالة وزير الصحة في حكومة الوفاق أحميد عمر ووكيل الوزارة محمد هيثم، لـ«تقصيرهما في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد»، وطالبوا بصرف الميزانيات، ونقل جميع الاختصاصات إلي البلديات.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿96﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿97﴾ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿98﴾ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿99﴾

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