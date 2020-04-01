الأعلى لقبائل الجنوب يطالب بحلول عاجلة لمشاكل مدنه

جدد المجلس الأعلى لقبائل ومدن وقرى الجنوب الليبي، تأكيده على ضرورة التلبية العاجلة للاحتياجات الطبية لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية المقدمة لوزارة الصحة، وخاصة في ظل ما يمر به العالم أجمع من جائحة الكورونا.

وقال المجلس في بيان أصدره- وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه- إنه نظرا لما يعانيه الجنوب الليبي منذ سنواتمن إهمال في الخدمات، فإن المجلس يؤكد على مجموعة من النقاط من بينها، ضرورة دعم وتشجيع العاملين في المجالات الصحية والأمنية، وتسهيل وصول كافة المخصصات المرصودة لجميع مؤسسات وهيئات وبلديات الجنوب الليبي، ووضع الحلول العملية العاجلة لمشكلات الجنوب الليبي، من توفر السلع الغذائية والمرتبات والوقود وغيرها.