تحذير أممي من المخاطر المحيطة بليبيا فيما يتعلق بانتشار كورونا

حذرت الأمم المتحدة من المخاطر المحيطة بليبيا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بالنظر إلى مستويات انعدام الأمن وضعف النظام الصحي وارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس ليركه، في مؤتمر أمس إن الاشتباكات المستمرة تعيق وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل أفراد الخدمة الطبية وغيرهم من العاملين فى المجال الإنساني؛ ما يؤثر على المساعدة الإنسانية فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف يانس أن العديد من البرامج بما فيها تلك المدرجة في خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا للعام الجاري سيتم تعليقها أو تأخيرها لتكملة أنشطة خطة الاستجابة لوباء كورونا .

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