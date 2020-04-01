الأعلى لقبائل الجنوب يطالب بالإفراج عن السجناء والمعتقلين

وجه المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الليبي، نداء إلى المجلس الرئاسي والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، يدعوهم للإفراج عن السجناء والمعتقلين في السجون الليبية.

وقال المجلس في بيانه، الذي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إنه وفي هذه الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة جائحة الكورونا المستجد، وبالنظر إلى ما تمر به السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا من ازدحام واكتظاظ، وضعف في الرعاية الصحية، وانتشار الكثير نت الأمراض المزمنة بين السجناء، فإننا ندعو إلى إطلاق سراح كل السجناء والمعتقيلن والمحتجزين بالسجون الليبية، وتأجيل القضايا المرفوعة عليهم في ظل توقف الجهاز القضائي بالكامل عن العمل، ولإعطاء الفرصة لهم لتلقي الرعاية الكاملة من أسرهم وذويهم.