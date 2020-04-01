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الشاطر: وزير صحة الوفاق قدم إستقالته.. والسراج يدير الأزمة بشكل سيء

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يدير أمور الازمة بشكل سيء ولا يستفيد من النصائح التي تقدم له.

الشاطر علق في تصريح خاص لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء على مطالبة البلديات بإقالة وزير الصحة الفوض أحميد بن عمر ووكيله محمد الهيثم أن الوزير قدم استقالته وطلب منه السراج توفير بديل في مهلة قدرها يومين والآن الكل ينتظر رد الأخير على عمداء البلديات، وفق قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الشاطط لو كان مكان وزير الصحة وزير اخوانى لوصل الوباء الى كل ربوع ليبيا ووجدت الاخوان يشيدون باى كلب منهم اتفووووه عليكم خوان اغبياء انظروا الى وزير صحة اردوغان الفاشل 10000 اصابة منها 2700 فى يوم واحد ولم يقدم استقالته لان الخوان يعشقون السلطة حتى لو فشلوا فشلا زريعا

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