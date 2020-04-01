بالصور | وزارة الصحة الليبية تتابع وصول تجهيزات مركز العزل الطبي في مدينة درنة تمهيداً لافتتاحة

ليبيا – تتابع وزارة الصحة بالحكومة الليبية أمس الثلاثاء وصول التجهيزات الفنية والطبية لمركز العزل السريري الطبي لحالات وباء كورونا بمنطقة الفتائح بمدينة درنة تمهيداً لافتتاحة .

مدير عام مستشفى الوحدة درنة ابراهيم عزوز أوضح وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة بان مركز العزل الطبي السريري تم تجهيزه من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية بسعة سريرية تقدر “30” سرير منها “10” عناية فائقة وذلك وفق الخطط الوقائية والإجراءات المشددة التي وضعها وزير الصحة سعد عقوب لمواجهة تهديد فيروس كورونا بالبلاد .

وأضاف عزوز بأن التجهيزات بدأت تصل لمركز العزل السريري الطبي متوقع افتتاحه خلال أيام وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق الصحية بالمدينة لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس” كورونا‪”‬.

وثمّن مجهودات وزير الصحة والوزارة التي اتخذت العديد من الخطوات الرئيسية للوقاية من تفشى الفيروس والسيطرة عليه.

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