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صحة الوفاق تصدر قرار بنقل اختصاصتها للمجالس البلدية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صحة الوفاق تنقل كامل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على إدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمستشفيات القروية إلى المجالس البلدية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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