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بارجة تركية تستهدف منطقة العجيلات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري: بارجة تركية أطلقت صواريخ من البحر تجاه مدينة العجيلات دون وقوع خسائر بشرية أو مادية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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