صيانة وحدة معالجة الغاز الثانية في مجمع مليتة الصناعي

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، صيانة فرن التسخين بوحدة معالجة الغاز الثانية في مجمع مليتة الصناعي، خلال الفترة بين 26 و30 مارس.

وأشارت إلى أن عملية الإصلاح جرت بعد «ملاحظة بعض التغيرات في الظروف التشغيلية بسبب وجود تسرب داخلي في الأنابيب». ونوهت بـ«قص ولحام ثلاثة أنابيب داخل الفرن وتسعة أنابيب في منظومة البخار»، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانتهت أعمال الصيانة أول من أمس، الإثنين، و قبل موعدها المحدد ودخلت الوحدة على خط الإنتاج في اليوم نفسه، كما جرى الكشف والصيانة على بعض صمامات التحكم الآلي بنفس الوحدة.

يشار إلى أن عمليات الإصلاح جرت رغم الظروف الأمنية، وتطورات تفشي العدوى بفيروس «كورونا» المستجد في العديد من دول العالم، ومغادرة عدد كبير من العمالة مجمع مليتة.

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