نائب مصري: أردوغان مشغول بشحن الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا وفيروس كورونا يفتك بشعبه

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المصري خالد بشر تردي الأوضاع الصحية في تركيا وإصابة نحو 500 ألف مواطن تركي بوباء كورونا بسبب إهمال النظام للأتراك واهتمامه بشحن الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا.

بشر وفي بياناً له نقله موقع “البوابة نيوز” أمس الثلاثاء قال إن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتضاعف كل ثلاثة أيام تقريبًا وفق الإحصاءات ومن المتوقع أن تصل نسبة الوفيات إلى نحو 1% أي 5 آلاف حالة وفاة بحلول 20 أبريل المقبل.

وأضاف:”إن وباء كورونا غزا العالم كله لكن كافة الأنظمة تتعامل معه بصرامة تامة حتى لا يتفشى بين أبنائها في حين أن أردوغان يتعامل باستهتار ويوجه الموارد والميزانيات للإرهاب ولذلك خرج يزعم قبل يومين ويقول: إنه لا داعي للقلق من كورونا في تركيا”،مشددا على أن الأتراك لم يعودوا قادرين على تحمل سياسات أردوغان واهترائه.‎

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