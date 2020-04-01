عماري زايد: نستغرب تزامن عملية “إيريني” الأوروبية لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا مع عملية “عاصفة السلام”

ليبيا – أعرب عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية عن إستغرابه من توقيت العملية البحرية التي أعلن عنها الإتحاد الأوروبي”إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بالتزامن مع إنطلاق عملية “عاصفة السلام” العسكرية التي أطلقها السراج ضد القوات المسلحة الليبية.

عماري زايد وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء وفقاً لما ذكره مكتبه الإعلامي قال:” أطنان الأسلحة والذخائر تصل يوميا عبر الجو إلى حفتر من دول إقليمية ولم نر أي تحرك أوروبي أو دولي لإيقاف طائرات الشحن”.

وأضاف:” الأولى فرض قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول التي انتهكت قرار حظر توريد السلاح والمتورطة في تسليح حفتر” .

عضو المجلس الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الارهابية رأى أن العملية البحرية ستؤخر توريد الغذاء والدواء لليبيا في ظل الأزمة الدولية وماتعانيه سلاسل التوريد في العالم.

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